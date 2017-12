Назад в будущее #2

Apple . , , NeXT, iMac, , . 1. 18 2004 iTunes . , . , . , , . , , . , iTunes Music Store, , . . , , PR-. , , iTunes Music Store .. -, , . . 2005 iTunes Music Store .2. 19 1983 Apple 1984., , , . , , . , 1984. , Apple. . , . : 30 90 , .3. 20 1996 Apple NeXT.Apple , , . , BeOS, Solaris Windows NT.BeOS Apple - . Ÿ , MacWorld MacUser 1996 . , - , BeOS, , NeXT. Apple NeXT, . Mac OS 8.4. 21 1998 PC Data , Apple iMac .iMac , . , , . Apple 1997 : , . , . , ̻ . . iMac Apple. , 3,19 %. 1998 iMac .5. 22 1989 Disney , , Pixar., Pixar, , . , . , Pixar, , . Pixar Disney, . , . 1989 .6. 23 1976 HP, Apple.Hewlett-Packard, . , , . Apple. . , , Apple . . WOZ - HP, , , 24 000 . 150-180 000 . : , , . Hewlett-Packard, . , Apple, , - . , . , Hewlett-Packard , .7. 24 2009 Apple Nasdaq 209 .Apple , . . 2009 Apple . . , iPad. , . Apple Telegram-, MacDigger iOS...