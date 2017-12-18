Назад в будущее #2

Что же происходило у Apple в это же время года в прошлом. Штурм Канады, ненавистники рекламы, приобретение NeXT, успехи iMac, мультик «Русалочка», уход Возняка и рекорды акций на бирже. 1. 18 декабря 2004 года iTunes штурмом берет границу и открывает свою музыкальную библиотеку для всех канадских любителей музыки.Чтобы пересечь границу США и Канады, не нужно прилагать много усилий. Особенно, если есть гражданство одной из этих стран. К тому же, граница между североамериканскими государствами не только одна из самых протяженных сухопутных границ в мире, но и одна из самых незащищенных. Но, если в дело вмешиваются юристы, то любое лёгкое дело превращается в адский труд.В то время, когда жители Штатов во всю наслаждались iTunes Music Store, юридический департамент воспрепятствовал тому, чтобы музыкальный сервис перешел канадскую границу. Подробности неизвестны до сих пор. Скорее всего, это была задумка по создания инфоповода и повышения интереса к продукту, которую реализовал PR-департамент. Но, факт остаётся фактом, именно юристы закрыли Канаде доступ к iTunes Music Store на полтора года.Как итог — канадцы вышли на борьбу с юристами. Составили десяток онлайн-петиций, написали километры текстов на форумах и сайтах, официальное представительство месяцы согласовывало открытие сервиса с различными правообладателями. И победили. За две недели до Нового 2005 года iTunes Music Store запустился на территории Канады.2. 19 декабря 1983 года руководство Apple забраковало рекламный ролик «1984».Ролик, который приводят в каждом учебнике по маркетингу, чуть было не стал рекламой, которая «так и не попала в эфир». Большинство из тех, кто увидел его, моментально прониклись новой философией. Но были и те, кто возненавидел «1984».Проблема заключалась в том, что видео совершенно не понравилось членам правления компании Apple. Было предложено сменить рекламное агентство. Но окончательное решение о дальнейшей судьбе ролика было возложено на президента компании Джона Скалли, который сразу позвонил руководству агентства и приказал продать выкупленное время на телевидении. Но там работали не глупые люди: они решили продать лишь 30 секунд из 90 зарезервированных, оставляя последний шанс для показа рекламного шедевра.3. 20 декабря 1996 года Apple неожиданно объявила о приобретении NeXT.Во второй половине девяностых Apple нуждалась в новой операционной системе, но проблема заключалась в том, что компания была уже не в силах создать ОС сама. Ситуация была настолько серьезной, что рассматривались варианты перехода на BeOS, Solaris или даже на Windows NT.BeOS была разработана в компании бывшего руководителя Apple Жана-Луи Гассе и считалась явным фаворитом в этой гонке. Её шансы были настолько велики, что декабрьские выпуски журналов MacWorld и MacUser в 1996 году одновременно вышли с обзорами важнейших функций и возможностей этой операционной системы. Но мало кто догадывался, что в это время происходила настоящая борьба между Жаном-Луи Гассе, продвигавшим BeOS, и Стивом Джобсом, восхваляющим наработки NeXT.Закончилось всё неожиданно — Apple заявила о приобретении NeXT, а Джобс уговорил руководство использовать собственные разработки. Так на свет появилась полностью обновлённая Mac OS 8.4. 21 декабря 1998 года агентство PC Data заявило о том, что Apple iMac стал наиболее продаваемым компьютером в США.Изначально первый iMac воспринимался общественностью с существенной долей скептицизма, позднее его же воспринимали уже восторженно. Оно и понятно, почему — без руководства Джобса в конце восьмидесятых и середине девяностых, компания начала очень сильно сдавать свои позиции.Вот как отзывался о продукции Apple Сергей Лукьяненко в свой книге 1997 года «Лабиринт Отражений»:«Мы проходим вправо, за стеллажи с коробками программного обеспечения для «Макинтошей». Неликвид, мало кто сейчас пользуется этими компьютерами. Были люди и неандертальцы, а потом были «ИБМ» и «Эппл». Тупиковые ветви нежизнеспособны».Но с возвращением Стива Джобса и первого iMac началось настоящее перерождение компании Apple. Именно этому компьтеру удалось поднять долю компании на таком важном для неё рынке операционных систем, до самого высокого показателя за предшествующие десять лет — 3,19 %. Как итог — в конце декабря 1998 года новенький iMac считался самым лучшим компьютером.5. 22 декабря 1989 года вышел мультфильм студии Disney «Русалочка», первая анимационная лента, которую раскрасила Pixar.Когда Стив Джобс покупал у Джорджа Лукаса подразделение, которое потом превратилось в киностудию Pixar, он не думал, что эта компания будет выпускать коммерчески успешные фильмы и мультфильмы. Изначально, студия должна была заниматься только выпуском компьютеров для работы с графикой.Все компьютеры, которые были созданы в Pixar, были слишком сложны, а цены на них были запредельными. Единственным постоянным клиентом Pixar являлась кинокомпания Disney, которая имела средства для покупки самых современных машин для работы с графикой. И потому, компьютеры Джобса принимали непосредственное участие в раскрашивании мультфильмов. А первым стал мультик «Русалочка» 1989 года.6. 23 декабря 1976 года Возняк ушёл из HP, чтобы стать частью команды Apple.Возняк очень любил компанию Hewlett-Packard, в которой он работал. Стив обожал те продукты, которые создавал сам, или в создании которых принимал участие. Но однажды Стив Джобс и Майк Марккула решили создать Apple. Майк в те годы оказал серьезную управленческую поддержку и помог с финансированием. Посовещавшись, они поняли, что Apple нужен Инженер с большой буквы. И их выбор пал на Возняка. Но сам WOZ не очень-то хотел уходить из HP, и его можно было понять, ведь получал не только эмоциональное наслаждение от своей работы, но и 24 000 долларов в год. Это как 150-180 000 долларов сейчас. Сам он тогда сказал:«Мне позвонил мой старый друг Аллен Баум, с которым мы вместе учились в школе, а затем и в колледже. Именно он привел меня в Hewlett-Packard, где работал и сам. Он сказал мне, что я могу стать одним из основателей компании Apple, уйти в менеджмент или остаться инженером, но стать по-настоящему богатым. Именно от него я впервые узнал, что могу основать компанию и остаться инженером в своей лаборатории. А я хотел именно этого, поэтому я и ушел из Hewlett-Packard или в этот же день, или на следующий».7. 24 декабря 2009 года стоимость акций компании Apple на торгах Nasdaq впервые за всю историю перешагнула отметку в 209 долларов.На данный момент Apple является самой дорогой компанией в мире, представленной на бирже. Так было не всегда. До самого конца 2009 года дела у Apple шли не так уж и замечательно. Но в один момент акции подорожали в два с половиной раза. Аналитики связывали этот факт с тем, что Джобс собирался в ближайшее время представить общественности первый iPad. Слухи породили спрос на акции, которые резко выросли в цене.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...