В России резко упали цены на iPhone в преддверии Нового года

Российские цены на модели iPhone с памятью на 32 Гб значительно снизились в конце декабря 2017 года.iPhone 6 был представлен Apple в сентябре 2016 года, но уже через два года был снят с производства в связи с выходом iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Весной 2017 года компания частично возобновила производство и стала отгружать в магазины шестую модель с 32 Гб встроенной памяти, ранее не представленную в ритейле. На момент появления iPhone 6 32 Гб стоимость начиналась от 30 000 рублей.Рекордно подешевел не только iPhone 6. Например, прошлогодний iPhone 7 упал в цене на 35%. В среднем с 54 000 до 39 000 рублей, хотя, некоторые магазины предлагают смартфон ещё дешевле.Аналогичная ситуация произошла и с iPhone 6S на 32 ГБ. Цена на него в среднем снизилась с 47 000 до 35 000 рублей, это около трети стоимости.Снижение цен на модели 2014-2016 года означает только одно — ритейлеры хотят продать как можно больше флагманов предыдущих лет. Которые, как стало известно на предыдущей неделе, искусственно замедлялись компанией Apple. Представители компании сообщили, что аппараты с изношенной батареей имели программное ограничение из-за которого смартфон не мог уже использовать максимальный ресурс аппаратной части. Это заявление повлекло за собой не только скандалы в сети, но и несколько коллективных исков (первый, второй, третий).Чтобы избежать увядания работоспособности смартфона, можно воспользоваться нашей инструкцией.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...