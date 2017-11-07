Ученые впервые рассмотрели гранулы на поверхности звезды вне Солнечной системы

Ученые с помощью Очень большого телескопа впервые выполнили прямые наблюдения структуры грануляции на поверхности звезды вне Солнечной системы — ?1 Журавля, красного гиганта, заканчивающего свой жизненный цикл, сообщает Европейская южная обсерватория, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ZN.UA
В 530 световых годах от Земли в созвездии Журавля находится звезда ?1 Gruis – холодный красный гигант. Масса ее примерно такая же, как у Солнца, но она в 350 раз больше по размерам и в несколько тысяч раз ярче. Примерно через пять миллиардов лет Солнце тоже увеличится в размерах и превратится в такого же красного гиганта.
Новые исследования позволили определить, что поверхности этого красного гиганта находится всего несколько конвективных ячеек, или гранул, каждая из которых имеет поперечник около 120 миллионов километров — примерно четверть диаметра звезды. Одна такая гранула заняла бы все пространство от Солнца до Венеры.
Первая стадия программы термоядерного синтеза старой звезды ?1 Журавля закончилась давным-давно, когда в ее недрах выгорел весь водород. По мере того, как ослабевала выделяемая энергия, звезда сжималась, а это в свою очередь привело к ее разогреву до температуры выше 100 миллионов градусов. Тогда началась следующая фаза ее эволюции: теперь из гелия синтезировались более тяжелые атомы, такие как углерод и кислород. Очень горячее ядро звезды стало раздувать ее внешние слои, пока звезда не стала в сотни раз больше, чем была вначале. Теперь она превратилась в переменного красного гиганта. Рассмотреть детали поверхности такой звезды до сих пор никому еще не удавалось.
Звезды с массой больше восьми солнечных заканчивают свой жизненный цикл взрывом сверхновой, а менее массивные, такие, как ?1 Журавля, постепенно сбрасывают свои внешние оболочки, коорые образуют красивые планетарные туманности. И действительно, при более ранних исследованиях ?1 Gru на расстоянии в 0.9 световых лет от нее была найдена оболочка, по-видимому, сброшенная около 20 тысяч лет назад.
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