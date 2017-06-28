\"Хаббл\" сделал снимок космического \"рождественского рисунка\"

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок планетарной туманности NGC 6326, которая напоминает рождественский рисунок, сообщается на сайте NASA, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ZN.UA
На снимке можно заметить облака газа, которые подсвечиваются звездой, расположенной в центре туманности. Планетарная туманность находится на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли.
Подобные туманности образуются тогда, когда стареющая звезда превращается в красного гиганта, отбрасывает свои внешние оболочки и оставляет в их центре белого карлика. Иногда подобные выбросы приводят к появлению симметричных структур, но NGC 6326 отличается необычной асимметрией.
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