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В Монголии обнаружили руины уникального памятника с загадочными надписями

В Монголии обнаружили руины уникального памятника с загадочными надписями
Погребальный комплекс Донгоин-Ширээ находится возле горы Делгерхаан в аймаке Сухэ-Батор на востоке Монголии

Археологи из Университета Осаки и Института истории и археологии Монгольской академии наук изучают руины уникального памятника, окруженного 14 каменными столбами с тюркскими руническими надписями, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Главное.

Погребальный комплекс Донгоин-Ширээ находится возле горы Делгерхаан в аймаке Сухэ-Батор на востоке Монголии. Японско-монгольская археологическая экспедиция изучает его с 2015 года.

Каменная гробница в центре комплекса окружена высокими каменными стелами с руническими надписями, сообщает EurekAlert!.

Osaka University and Institute of History and Archaeology, Mongolian Academy of Science

Радиоуглеродный анализ фрагментов овечьих шкур и костей лошади, взятых из саркофага, позволил определить, что гробницу выстроили в VIII веке, в конце Второго восточно-тюркского каганата.

Профессору Такаши Осаве удалось расшифровать рунические надписи и выяснить, что похороненный занимал должность ябгу, «вице-царя», и был главнокомандующим в Восточной Монголии во времена правления Тенгри Кагана (734–741 год).

Данные свидетельствуют, что этот регион был центром Восточно-Тюркского каганата, местоположение которого не удавалось ранее узнать из древних текстов.

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Этот памятник позволит изучить особенности власти на этой территории, внешнюю политику каганата и другие важные аспекты жизни древних кочевников, уверены археологи...

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