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События

ЧП в России: стюардесса выпала из самолета

ЧП в России: стюардесса выпала из самолета
Вопиющий инцидент произошел во "Внуково".

В России в аэропорту «Внуково» из самолета выпала стюардесса. Как выяснили журналисты «Фразы», выпавшая стюардесса работает в авиакомпании «Utair».

Во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Фраза.

Авиакомпания выясняет причины случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2015 года мужчина выпал из самолета «British Airways» во время полета. Двое мужчин пробрались в отсек для шасси в самолете, летевшем из Йоханнесбурга в Лондон. Один из нелегалов упал на крышу магазина в британской столице. Второй безбилетный пассажир оказался в больнице.

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В декабре 2013 года пассажир легкомоторного самолета выпал в океан у побережья американского штата Флорида...

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