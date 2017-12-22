Дом 2 последние новости: Гриценко упустил шанс построить отношения с Бузовой

Почему так случилось?- Участник реалити-шоу рассказал об отношениях с новенькой Леной Хроминой.Роман Гриценко: - Чем дольше я ухаживал за Олей, тем больше понимал, что мои чувства и эмоции все сильнее, а отдачи по-прежнему нет. Если честно, в глубине души я был убежден, что шансов нет. Да, она подыгрывала, ей было приятно, но ничего особенного. Когда пришла Лена, я подумал, что вот он мой шанс построить нормальные отношения. Но когда на тет-е Оля расплакалась, узнав, что мы целовались, я поняла, что ей, наверное, было не все равно. Конечно, я расстроился и уже много раз пожалел об этом. Тот маленький шанс с Олей, если он был, я в лучших своих традициях профукал....