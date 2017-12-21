| | Дом 2 последние новости: Смелое решение: Алиана Устиненко кардинально поменяла свой образ
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Дом 2 последние новости: Смелое решение: Алиана Устиненко кардинально поменяла свой образ

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Экс-участница Дом 2 решила стать совершенно другой, отказавшись от того старого образа, в котором ее привыкли видеть со времен телестройки.
При этом девушка даже не стала предупреждать своих фанатов о том, что готовит такой шикарный сюрприз, опубликовав в профиле уже конечный результат кропотливой работы стилистов.
Алиана Устиненко: - Сердце просит перемен? – Делай. Мой девиз по жизни. 7 часов, проведённых в салоне, не прошли даром. Спасибо дорогая за то, что сотворила такую красоту! Всё идеально, до мельчайших деталей. Ты крутаааая. Горький шоколад. Удлиненное каре. Редкая челка. Фиолетовые скрытые пряди. Перья. всё просто супер! Просто бомба. А вам как мой новый образ, ребят?

Дом 2 последние новости: Смелое решение: Алиана Устиненко кардинально поменяла свой образ

Дом 2 последние новости: Смелое решение: Алиана Устиненко кардинально поменяла свой образ

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