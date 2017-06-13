Курьез дня: наркодилер сам сел в автомобиль полиции

В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси.
Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
Правоохранители отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому перепутал такси с машиной полиции.
Читайте также: Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев
Как мы писали ранее, украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ. Пользователи социальных сетей жестко высмеяли заявление президента России Владимира Путина о борьбе с коррупцией...