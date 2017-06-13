| | Курьез дня: наркодилер сам сел в автомобиль полиции
Социум

Курьез дня: наркодилер сам сел в автомобиль полиции

Курьез дня: наркодилер сам сел в автомобиль полиции
Смешной случай произошел в Дании.

В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси.
Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

Правоохранители отмечают, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому перепутал такси с машиной полиции.

Читайте также: Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Как мы писали ранее, украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ. Пользователи социальных сетей жестко высмеяли заявление президента России Владимира Путина о борьбе с коррупцией...

Еще по теме

Украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ

Украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ

Сегодня, 12:35
Читать
Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Сегодня, 12:35
Читать
Пчелы против меда: в сети высмеяли заявление Путина о борьбе с коррупцией в ...

Пчелы против меда: в сети высмеяли заявление Путина о борьбе с коррупцией в ...

Сегодня, 03:37
Читать
Путина высмеяли из-за экскурсии с детьми

Путина высмеяли из-за экскурсии с детьми

13-06-2017, 10:25
Читать
Херсон: арестован полицейский-наркодилер

Херсон: арестован полицейский-наркодилер

8-09-2016, 09:53
Читать
В Интернете остроумно высмеяли заявление Путина

В Интернете остроумно высмеяли заявление Путина

18-06-2016, 13:08
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail