| | Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев
Социум

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев
Смех да и только!

В Украине создали шуточный настенный календарь с украинскими политиками в образе героев "Игры престолов".

Его на продажу выставила страница "Процишин офіційний" на Facebook, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.

Календарь называется Game for Throne ("Игра за Трон"). В нем образы персонажей игры престолов примеряли на себя 11 украинских политиков, а также президент РФ Владимир Путин.
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Среди политиков, попавших в календарь – глава МВД Арсен Аваков, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава РНБО Александр Турчинов, президент Украины Петр Порошенко, лидер "Батькивщыны" Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

Украинцев рассмешил календарь с политиками в образе культовых героев

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