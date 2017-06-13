Украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ

Пользователи социальных сетей жестко высмеяли заявление президента России Владимира Путина о борьбе с коррупцией.
"Хотел бы подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан", - сказал Путин, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.
Пользователи сети поинтересовались, кого же призвал Путин бороться с коррупцией на самом деле.
Читайте также: Обхохочешься: Уморительные приколы с высокими людьми, которые вас рассмешат
"Это кого он призвал-то? Пескова, Шувалова, Сечина, своего зятя-миллиардера и своего виолончелиста-миллиардера?" – вопрошает в Twitter Алексей Навальный...