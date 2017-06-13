| | Украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ
Социум

Украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ

Украинцев развеселило заявление Путина о борьбе с коррупцией в РФ
Смешно до слез!

Пользователи социальных сетей жестко высмеяли заявление президента России Владимира Путина о борьбе с коррупцией.

"Хотел бы подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан", - сказал Путин, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.

Пользователи сети поинтересовались, кого же призвал Путин бороться с коррупцией на самом деле.

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"Это кого он призвал-то? Пескова, Шувалова, Сечина, своего зятя-миллиардера и своего виолончелиста-миллиардера?" – вопрошает в Twitter Алексей Навальный...

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