Подруга покойной звезды \"Дома-2\" Марии Политовой назвала истинную причину её смерти

Подруга Марии Политовой, экс-участницы шоу "Дом-2", которую нашли мертвой, заявила, что девушка не совершала суицид.Напомним, 5 декабря Мария Политова исчезла. Родные, друзья, волонтеры и полиция искали девушку неделю, но безрезультатно. 13 декабря случайные прохожие обнаружили её бездыханное тело в Подмосковном дачном поселке, где находился пустующий дом её дедушки. 30-летняя экс-участница "Дома-2" лежала в снегу, а рядом с ней была наполовину пустая бутылка рома и упаковки с антидепрессантами...