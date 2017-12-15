Мэрилин Мэнсон высказалася о секс-скандалах с участием голливудских звезд: «Обращайтесь в полицию, а не в прессу»

Мэрилин Мэнсон прокомментировал секс-скандалы, сотрясшие этой осенью Голливуд. Рок-музыкант считает, что все истории о пережитом насилии и его попытках нужно рассказывать не в соцсетях и СМИ, а в полиции.Напомним, минувший год для Голливуда ознаменовался рядом сексуальных скандалов, в котором фигурировали многие именитые звезды: влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, оскароносный актер Кевин Спейси, актер Чарли Шин, звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик, режиссер популярного сериала "Холм одного дерева" Марк Шван, актер и продюсер Стивен Сигал, продюсер Бретт Рэтнер и др. Всех этих мужчин обвинили в сексуальных домогательствах...