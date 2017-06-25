Во Франции около 150 человек застряли на канатной дороге

Сегодня, 24-го декабря, во французских Альпах из-за поломки на одном из подъемников были заблокированы около 150 любителей горных лыж.
Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Гордон.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте Шамрус в департаменте Изер.
Эвакуация людей со сломанного подъемника проводилась два часа. В операции участвовали два вертолета и семь профессиональных спасателей.
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Телеканал сообщает, что операции способствовала благоприятная погода, никто из туристов не пострадал...