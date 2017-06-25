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События

Во Франции около 150 человек застряли на канатной дороге

Во Франции около 150 человек застряли на канатной дороге
Туристы оказались заблокированными.

Сегодня, 24-го декабря, во французских Альпах из-за поломки на одном из подъемников были заблокированы около 150 любителей горных лыж.
Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Гордон.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Шамрус в департаменте Изер.

Эвакуация людей со сломанного подъемника проводилась два часа. В операции участвовали два вертолета и семь профессиональных спасателей.

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Телеканал сообщает, что операции способствовала благоприятная погода, никто из туристов не пострадал...

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