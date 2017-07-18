В США разбился самолет: несколько погибших

В Соединенных Штатах Америки (США) в штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате происшествия четыре человека погибли.
Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно заявлению в офисе шерифа округа Полк, самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы. На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США. Причина крушения пока не известна.
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При этом отмечается, что в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана...