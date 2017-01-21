| | Жуткое ЧП: в аварии разбились насмерть 11 подружек невесты
События

Жуткое ЧП: в аварии разбились насмерть 11 подружек невесты

Жуткое ЧП: в аварии разбились насмерть 11 подружек невесты
Жестокая авария случилась в Нигерии.

В городе Кано на северо-западе Нигерии в результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на дорожную полицию, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

"Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное средство от удара разорвало на две части. В результате этого восемь женщин погибли на месте происшествия, еще трое умерли в больнице.

Сейчас в больнице находятся еще три женщины, а также один мужчина - водитель.

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Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости...

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