Таксист Uber изнасиловал британского дипломата из-за короткой юбки

Вопиющий инцидент произошел в Ливане.
В Бейруте таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за того, что она была в короткой юбке.
Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на УКРОП.
Водителя Uber, 29-летнего Тарека Хаучи, подозревают в изнасиловании и убийстве 30-летней сотрудницы британского посольства Ребекки Дайкс. По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара, где она встречалась с друзьями.
Полиция нашла ее тело на обочине дороги. Сыщики смогли вычислить таксиста с помощью камер наружного наблюдения. После того, как Хаучи предоставили запись, преступник сразу же сознался. «Водитель сказал, что она была в короткой юбке, — сообщил источник в полиции. — Он посчитал ее симпатичной и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой».
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По информации СМИ, Тарек Хаучи уже был судим...