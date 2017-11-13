| | В Словакии в аварию попал автобус с украинцами: Renault перевернулся
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В Словакии в аварию попал автобус с украинцами: Renault перевернулся

В Словакии в аварию попал автобус с украинцами: Renault перевернулся
Пострадали семеро человек.

В пригороде Кошице в Словакии в ДТП попал микроавтобус с украинцами, в результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщает словацкое издание Novy Cas, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.

ДТП произошло в субботу 23 декабря - столкнулись микроавтобус Renault Master, который выехал на встречную полосу, и легковушка Suzuki Ignis.

Отмечается, что в микроавтобусе находились украинцы.

В результате ДТП получили травмы семь человек: шестеро украинцев и один словак. Их, по данным издания, доставили в больницу с травмами средней тяжести.

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Причины ДТП и виновник аварии установливаются полицией.

В Словакии в аварию попал автобус с украинцами: Renault перевернулся

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