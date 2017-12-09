| | Новый Год москвичи и жители области встретят на лодках - Русская планета
Социум

Новый Год москвичи и жители области встретят на лодках - Русская планета

Теплая погода сохранится в столичном регионе до конца декабря, дневная температура редко будет опускаться ниже нуля. Уже 26 декабря с запада к столичному региону подойдет теплый атмосферный фронт, и столбики термометров резко поползут вверх. Днем температура составит + 1-3 градуса, ночью до -2. Такая теплая воздушная масса будет находиться над центром европейской части России до Нового года включительно, весь снег, который сейчас лежит на поверхности, растает. Синоптики не обещают снегопад на Новый Год, хотя небольшой шанс на это все же остается, передает АГН «Москва»...

Еще по теме

Синоптики прогнозируют ненастную погоду в Казахстане 10 декабря

Синоптики прогнозируют ненастную погоду в Казахстане 10 декабря

9-12-2017, 17:04
Читать
Погода в Харькове: около нуля и ниже

Погода в Харькове: около нуля и ниже

23-12-2016, 16:42
Читать
Синоптики обещают украинцам небольшой мороз без осадков

Синоптики обещают украинцам небольшой мороз без осадков

19-12-2016, 10:33
Читать
Погода в Харькове: синоптики обещают метели

Погода в Харькове: синоптики обещают метели

30-11-2016, 18:52
Читать
На Новый год в Киеве ожидается до 12° мороза и снег

На Новый год в Киеве ожидается до 12° мороза и снег

29-12-2015, 17:27
Читать
В Москве ожидается аномально теплая погода / Синоптики обещают дожди и силь ...

В Москве ожидается аномально теплая погода / Синоптики обещают дожди и силь ...

3-12-2015, 13:28
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail