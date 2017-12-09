Новый Год москвичи и жители области встретят на лодках - Русская планета

Теплая погода сохранится в столичном регионе до конца декабря, дневная температура редко будет опускаться ниже нуля. Уже 26 декабря с запада к столичному региону подойдет теплый атмосферный фронт, и столбики термометров резко поползут вверх. Днем температура составит + 1-3 градуса, ночью до -2. Такая теплая воздушная масса будет находиться над центром европейской части России до Нового года включительно, весь снег, который сейчас лежит на поверхности, растает. Синоптики не обещают снегопад на Новый Год, хотя небольшой шанс на это все же остается, передает АГН «Москва»...