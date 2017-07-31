| | В России государство больше не отвечает за тарифы на тепло - Русская планета
Социум

В России государство больше не отвечает за тарифы на тепло - Русская планета

Правительство России утвердило новую модель определения предельного уровня цены за теплоэнергию для граждан страны. Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Все тарифы в теплоснабжении для конечного потребителя перестанут регулироваться государством – отныне будет рассчитываться только предельная цена на тепло для потребителя. Расчеты будут строиться исходя из того, сколько бы потребитель заплатил за тепло, если бы получал его не от централизованного теплоснабжения, а от альтернативного теплоисточника, котельной. Отмечается, что такая цена на теплоэнергию ограничит нерегулируемые цены для конечных потребителей, поскольку выше этой планки теплоснабжающая организация не вправе поднимать тариф, передает РИА Новости...

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