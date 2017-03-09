Жительница Балашихи морила голодом котов и кошек - Русская планета

Владелицу передержки в подмосковной Балашихе подозревают в жестоком обращении с бездомными животными. По словам зоозащитников, женщина брала кошек у волонтеров, но не заботилась о них и морила голодом. Часть животных погибла, остальные истощены и ослаблены. Кошки, которых удалось спасти, отправлены в частный приют. Там они будут жит в гораздо более просторном помещении и получат ветеринарную помощь. По факту происшествия проводить проверку полиция. Зоозащитники намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на владелицу передержки. Они подозревают, что у женщины есть еще одно подобное помещение, где погибают животные, передает телеканал «360»...