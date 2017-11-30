Справедливая Россия не будет выдвигать своего кандидата - Русская планета

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что на выборах в марте 2018 года поддержит выдвижение в президенты Владимира Путина, а своего кандидата партия не предложит. Председатель партии обосновал такую возможность решение просто: Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат «Единой России», к тому же, по его словам, его позиция во многом совпадает с Владимиром Путиным. Против отказа от выдвижения своего кандидата выступил только один член президиума — Олег Шеин. По квоте «справороссам» достанутся места в инициативной группе по выдвижению Владимира Путина, примерно десять. По словам Сергея Миронова, «Справедливой России» еще предстоит приготовиться к осенним региональным выборам, передает Kommersant...