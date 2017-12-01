Эксперт раскритиковал идею Минсельхоза о цене на вино - Русская планета

Установление минимальной цены на вино в 180-190 рублей приведет к тому, что большинство населения перейдет на употребление винных напитков. Такого мнения придерживается глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он пояснил, что россияне из-за низких зарплат не могут покупать дорогие вина. Сегодня половина вина в РФ продается дешевле 190-200 рублей. Если предлагаемая минимальная цена будет утверждена, на смену большинству вин придут винные напитки. Эксперт рекомендует виноделам поумерить аппетиты. «Конечно, хотелось бы зарабатывать больше, но для этого нужно, чтобы потребитель получал зарплату выше, а у нас очень низкие зарплаты и очень дорогой алкоголь», - сказал он в интервью НСН. С инициативой о минимальной цене на вино Минсельхоз выступает уже не в первый раз. Ранее ведомство предлагало установить ее на уровне 250 рублей за бутылку...