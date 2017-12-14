Дом 2 последние сплетни: Пышногрудую звезду Дома 2 вернут на проект?

Почему так случилось?- Не так давно на съемках ток-шоу в городских квартирах телепроекта Дом 2 присутствовала Рима Педжиева.Девушка в свое время была очень популярной участницей, поэтому её пригласили в качестве гостьи. Ходят слухи о возвращении Римы в состав участников реалити-шоу в самое ближайшее время. Судя по голосованию в приложении ТНТ-клаб, сейчас Рима находится на втором месте за право снова стать участницей Дом 2, набрав 34 процента голосов зрителей.Стоит отметить, что не первый день в социальной сети обсуждается глобальная «перезагрузка» на реалити-шоу, с возвращением на Поляну многих бывших участников....