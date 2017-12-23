Дом 2 последние новости: Евгений Жарков наконец-то влюбился

Почему так случилось?- Не так давно Саша Филиппова пришла на Дом 2, но сразу же стала одной из самых ярких жительниц Поляны.Веселая брюнетка выразила симпатию Иосифу Оганесяну, однако ввиду обитания на разных площадках (Иосиф находится на Сейшелах), полноценно уделять внимание она не может. Зато ее обаяние сразило другого участника телестройки. Женя Жарков очаровался Филипповой и начал активно за ней ухаживать.Но Саша не спешит отвечать настойчивому парню взаимностью.«Женя — это больше не моя симпатия, а его. Это только его инициатива — он ухаживает за мной. Изначально мы с ним сразу хорошо подружились и общались, смеялись, веселились. Но на самом деле я к нему с недоверием отношусь», — начала рассказ Саша.Девушка призналась, что поведение Жаркова ее настораживает, поскольку он сравнивает ее с бывшей пассией и пытается относиться к ней так же, как и к экс-возлюбленной.«Предыдущие отношения у него странные — бывшая девушка от него ушла, а он за ней даже не пошел, а сказал: «Ну, значит все». И ей он говорил то же самое, что и говорит мне. Как будто под копирку. Или сравнивает нас. Это как-то странно. Поэтому я с недоверием к нему отнеслась, но постаралась на это закрыть глаза и подумала, вдруг что-то получится. Но на данный момент я уже думаю, что ничего хорошего не получится из этого», — сомневается Филиппова.Однако сердце неприступной девушки постепенно начало оттаивать, и Саша призналась, что, возможно, в скором времени попробует стать более открытой для Жаркова. Возможно, настойчивость парня возьмет верх, и Филиппова согласится с ним заселиться, благополучно забыв про Оганесяна, который, к слову, с радостью принимает ее ухаживания через плазменный телевизор....