Дом 2 последние сплетни: Майя Донцова испугалась за жизнь Алексея Купина

Почему так случилось?- Как мы уже сообщали ранее, Леша Купин попал в больницу.Несколько дней подряд житель Острова Любви чувствовал себя плохо, а затем был экстренно госпитализирован — у парня проявилась сильнейшая аллергическая реакция на укус насекомого. Возлюбленная Леши, Майя Донцова, первой забила тревогу и настояла на походе к врачам.«Изначально я увидела, что у него начало обсыпать все тело. Я испугалась. Мы сразу же пошли пить таблетки от аллергии. Потом я ему сказала, что надо срочно ехать в больницу. Он отнекивался, потому что сейшельская медицина — это не самая лучшая медицина, они могут сделать еще хуже, и будет вообще опасно…Но я настояла, чтобы мы поехали в больницу. Потом он был мне за это дико благодарен, потому что иначе было бы хуже», — говорит Майя.Но парочке пришлось навещать местное медучреждение не один раз — первый визит к доктору не помог Купину. «Мы в первый раз съездили в больницу, ему поставили укол, сказали, что это гусеница укусила его. А потом он должен был пить таблетки — выпил, но стало только хуже. Он начал еще сильнее отекать. Местные жители посоветовали нам натирать его крупной солью с водой. Мы натерли его солью, он весь в ней полежал целый день… Но как только Леша смыл соль, стало еще хуже. Его полностью обсыпало: тело, ноги, лицо… Лицо вообще ужасно выглядело! Потому что все было в этих буграх, все отекшее, глаза заплывшие. Это был страх и ужас», — вспоминает неприятную ситуацию Донцова.Затем влюбленные вновь поехали в больницу, где Купину поставили капельницу, вкололи адреналин и выписали сильнодействующие препараты. Именно эти таблетки и поставили на ноги участника Дом 2 — состояние Леши заметно улучшилось. Однако ни Донцова, ни Купин не намерены возвращаться в Москву из-за угрозы повторной аллергической реакции....