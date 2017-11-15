Третий по счету в ДНР Единый регистрационный центр заработал в Макеевке

«Глава ДНР Александр Захарченко поставил нам задачу, чтоб мы максимально создавали комфортные условия для наших граждан. Это касается не только БТИ, технической инвентаризации, отвода земельных участков, а это касается и сферы услуг и здравоохранения, поэтому мы и дальше будем продолжать работу в данном направлении», — сказал журналистам Трапезников.По традиции участники события перерезали красную ленточку и прошлись с экскурсией по залам учреждения. Для решения проблемы длинных очередей там будет работать система выдачи талонов. ЕРЦ будет оказывать широкий спектр услуг по оформлению документов в сферах инвентаризации, регистрации права собственности, связанных с землеотводом и других. На территории Центра находится юрист, предоставляющий правовую помощь.И.о. главы Минюста в свою очередь сообщила, что в ближайшей перспективе планируется открытие таких учреждений в Енакиево, Амвросиевке, Старобешево и Снежном. Ранее два Единых регистрационных центра были открыты в Донецке и Горловке...