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Социум

Третий по счету в ДНР Единый регистрационный центр заработал в Макеевке

Третий по счету в ДНР Единый регистрационный центр заработал в Макеевке
Макеевка, 25 дек – ДАН. Открытие третьего по счету в стране Единого регистрационного центра, позволяющего оформлять документы по принципу «единого окна», состоялось сегодня в Макеевке. Мероприятие посетили заместитель председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, и.о. министра юстиции Елена Радомская, а также и.о. главы местной горадминистрации Валерий Ляховец.
Третий по счету в ДНР Единый регистрационный центр заработал в Макеевке
«Глава ДНР Александр Захарченко поставил нам задачу, чтоб мы максимально создавали комфортные условия для наших граждан. Это касается не только БТИ, технической инвентаризации, отвода земельных участков, а это касается и сферы услуг и здравоохранения, поэтому мы и дальше будем продолжать работу в данном направлении», — сказал журналистам Трапезников.По традиции участники события перерезали красную ленточку и прошлись с экскурсией по залам учреждения. Для решения проблемы длинных очередей там будет работать система выдачи талонов. ЕРЦ будет оказывать широкий спектр услуг по оформлению документов в сферах инвентаризации, регистрации права собственности, связанных с землеотводом и других. На территории Центра находится юрист, предоставляющий правовую помощь.И.о. главы Минюста в свою очередь сообщила, что в ближайшей перспективе планируется открытие таких учреждений в Енакиево, Амвросиевке, Старобешево и Снежном. Ранее два Единых регистрационных центра были открыты в Донецке и Горловке...

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