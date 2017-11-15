Третий по счету в ДНР Единый регистрационный центр заработал в Макеевке

Макеевка, 25 дек – ДАН. Открытие третьего по счету в стране Единого регистрационного центра, позволяющего оформлять документы по принципу «единого окна», состоялось сегодня в Макеевке. Мероприятие посетили заместитель председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, и.о. министра юстиции Елена Радомская, а также и.о. главы местной горадминистрации Валерий Ляховец.«Глава ДНР Александр Захарченко поставил нам задачу, чтоб мы максимально создавали комфортные условия для наших граждан. Это касается не только БТИ, технической инвентаризации, отвода земельных участков, а это касается и сферы услуг и здравоохранения, поэтому мы и дальше будем продолжать работу в данном направлении», — сказал журналистам Трапезников.По традиции участники события перерезали красную ленточку и прошлись с экскурсией по залам учреждения. Для решения проблемы длинных очередей там будет работать система выдачи талонов. ЕРЦ будет оказывать широкий спектр услуг по оформлению документов в сферах инвентаризации, регистрации права собственности, связанных с землеотводом и других. На территории Центра находится юрист, предоставляющий правовую помощь.И.о. главы Минюста в свою очередь сообщила, что в ближайшей перспективе планируется открытие таких учреждений в Енакиево, Амвросиевке, Старобешево и Снежном. Ранее два Единых регистрационных центра были открыты в Донецке и Горловке...