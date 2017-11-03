В Киеве жителям домов неподалеку от обрушенной стены завтра восстановят поставки газа

В столичные дома, расположенные близ обрушения стены, смогут подать газ во вторник 26 декабря. Также намерены возместить ущерб владельцам поврежденных авто. Об этом сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.С отоплением все в полном порядке, с подачей газа - в доме по адресу на Антоновича, 14Б проблемы с газом, до вторника "Киевгаз" восстановит газ, остальные три дома будут подключены. Работы со вчерашнего дня начались и сегодня они будут закончены, - сказал Ткачук.По его словам, сегодня на месте ЧП работает комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, аварийные бригады "Киевгаза" восстанавливают газопровод, "Киевэнерго" ремонтирует линию электропередач.Конечно, будет проводиться служебное расследование. Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установит в том числе и причины, и даст поручения для того, чтобы выяснить причины обрушения стены. Стена была еще царских времен, сверху на ней находилась газовая труба. Следствие установит причины обрушения, - уточнил представитель КГГА.В ответ на вопрос, возместят ли убытки владельцам авто, он сказал: "После того, как следствие установит виновников и причину обрушения, конечно, собственникам автомобилей будут возмещены затраты"...