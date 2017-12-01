| | Юмористы из ДНР ознакомились с работой российских коллег на новогоднем конкурсе в Санкт-Петербурге
Социум

Юмористы из ДНР ознакомились с работой российских коллег на новогоднем конкурсе в Санкт-Петербурге

Юмористы из ДНР ознакомились с работой российских коллег на новогоднем конкурсе в Санкт-Петербурге
архивДонецк, 25 дек – ДАН. Участники команд КВН открытой Юзовской лиги посетили в Санкт-Петербурге новогодний конкурс веселых и находчивых и ознакомились с достопримечательностями северной столицы. Об этом ДАН сообщила ведущий специалист отдела по работе с молодежью министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сыромятникова.«Делегация представителей открытой Юзовской Лиги КВН ДНР посетила новогодний конкурс веселых и находчивых в Санкт-Петербурге, который прошел 22 декабря, а также обзорную экскурсию по городу и поход в Мариинский театр», — отметила собеседница агентства.Добавим, что конкурс российских юмористов прошел на сцене Дома молодежи. Участие в нем приняли семь команд Крыловского государственного научного центра. Они выполнили два задания – приветствие и видео-конкурс. Делегаты в составе четырех человек присутствовали в качестве зрителей...

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