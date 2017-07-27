«Справедливая помощь» за год отправила на лечение в РФ почти 80 детей ДНР

архивДонецк, 25 дек – ДАН. Основанная Доктором Лизой международная общественная организация «Справедливая помощь» за минувший год отправила на лечение в Москву 77 детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня в беседе с ДАН рассказала полномочный представитель донецкого офиса организации Татьяна Светличная.«Год назад не стало Елизаветы Петровны Глинки (Доктора Лизы). За это время организация не прекращала своей работы, мы продолжали спасать наших деток. За этот год мы отправили на лечение в Москву 77 детей из ДНР в возрасте от 0 до 17 лет с заболеваниями разной степени сложности», — сказала собеседница агентства.Она отметила, что сегодня сотрудники донецкого офиса «Справедливой помощи» вспоминают Елизавету Глинку, которая на протяжении двух лет спасала раненых и тяжелобольных детей Донецкой и Луганской Народных Республик.«Вместе с друзьями Елизаветы Петровны, с которыми она дружила здесь, сегодня мы съездили в Республиканскую детскую клиническую больницу, откуда Доктор Лиза более двух лет увозила детей на лечение в Россию. Там у именной мемориальной доски оставили цветы, — сказала Светличная. – Сегодня под табличкой немало цветов».архивМежду тем, как рассказал в беседе с ДАН главный врач медучреждения Сергей Марков, цветы к табличке Глинки несли весь год и персонал больницы и те, кому Доктор Лиза оказывала помощь.«Примечательно, что весь год на территории больницы лежали цветы в память о Докторе Лизе. Персонал нес цветы, родители и сами дети. Это невосполнимая утрата для всех нас», — добавил Марков.Он подчеркнул, что Республиканская детская клиническая больница продолжает плотно сотрудничать с фондом «Справедливая помощь».«К счастью, дело Глинки продолжает жить, ее детище, как и раньше, продолжает нести помощь тем, кто в ней нуждается», — подытожил главврач.Доктор Лиза (Елизавета Глинка) за период конфликта в Донбассе неоднократно оказывала гуманитарную поддержку жителям Республик, занималась отправкой детей на лечение в Российскую Федерацию.За время войны она отправила в РФ почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР. Ее жизнь трагически оборвалась 25 декабря 2016 года во время крушения направлявшегося в Сирию самолета ТУ-154, который разбился в районе Сочи.Летом в память о ней в донецкой Республиканской детской клинической больнице была открыта мемориальная доска. Аналогичная памятная табличка появилась сегодня в прифронтовой Горловке на стене городской больницы № 2. Также в Республике была выпущена марка в память о Докторе Лизе.Фото: пресс-служба администрации Горловки...