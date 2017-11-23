Большая новогодняя елка Главы ДНР собрала 750 детей со всей Республики

архивДонецк, 25 дек – ДАН. Торжественное открытие Большой новогодней елки Главы ДНР Александра Захарченко посетили 750 детей. Об этом ДАН сообщили сегодня в пресс-службе руководителя государства.«Сегодня в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре состоялось открытие Большой новогодней елки Главы ДНР Александра Захарченко. Ее посетили 750 человек», — сказала собеседница агентства.Отмечается, что для ребят была организована масштабная развлекательная программа. Как сообщила в беседе с корр. ДАН депутат Народного Совета, руководитель общественного штаба по прифронтовым районам Екатерина Мартьянова, мероприятие посетил 21 ребенок из Ясиноватского района...