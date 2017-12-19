| | В Украине стартовал зимний марафон по написанию писем украинским узникам Кремля
Социум

В Украине стартовал зимний марафон по написанию писем украинским узникам Кремля

В Украине стартовал зимний марафон по написанию писем украинским узникам Кремля
В Украине стартовал зимний марафон по написанию писем политическим заключенным, которых удерживают в России. Об этом на своей странице Facebook сообщила координатор "Евромайдан SOS", правозащитница Александра Матвийчук.Четвертый год подряд "Евромайдан SOS" совместно с партнерами проводит традиционный зимний марафон написания писем узникам Кремля в рамках кампании LetMyPeopleGo, чтобы подарить им немного тепла в преддверии Рождества и Нового года, - отметила Матвийчук.Он добавила, что в российских тюрьмах находятся более 60 граждан Украины, заключенных по сфабрикованным делам на общий срок около 200 лет.Для них письма с воли будут огромной моральной поддержкой, показав, что о них не забывают на родине, за их освобождение борются, их ждут на свободе, – добавила правозащитница.Ранее эксперты Крымской правозащитной группы отмечали, что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.На сегодняшний день 52 человека продолжают удерживать в тюрьмах и СИЗО Крыма или России, трое под домашним арестом, и эта цифра неокончательная, потому что есть другие уголовные дела в Крыму, в которых могут подтвердиться политические мотивы преследования, - отмечали правозащитники...

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