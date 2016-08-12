К 2100 году в Европе увеличится количество мигрантов. Такое предположение высказали ученые Колумбийского университета (США).В последние несколько лет поток мигрантов в Европу увеличивается. Большая часть из них направляются в Европейский союз из стран, которые имеют низкий уровень жизни, где проходят военные действия, или происходят изменения климата.Специалисты колумбийского университета (США) изучили данную проблему и пришли к выводу, что поток мигрантов в Европу увеличится к 2100 году. По предварительным подсчетам, их число достигнет одного миллиона человек. Климатические изменения, которые происходят в мире, приведут к негативным последствиям для сельского хозяйства на юге Сахары и некоторых азиатских странах, именно это и будет гнать людей с насиженных мест.Для Европы такой поток беженцев может стать губительным, ведь людей необходимо кормить, размещать и обеспечивать медицинским обслуживанием. Аналитики считают, что европейцы имеют еще несколько лет для разработки стратегии на случай наплыва беженцев...