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«Танцующий миллионер» в образе Санта Клауса «запряг» оленя в Rolls-Royce и станцевал

Бизнесмен Джанлука Вакки, более известный интернет-сообществу по прозвищу «танцующий миллионер», оригинальным способом поздравил своих подписчиков в Instagram с Рождеством и наступающим Новым годом, изобразив Санта Клауса на своём Rolls-Royce, в который был «запряжён» надувной олень. Сам популярный блогер облачился в честь праздника в наряд всеми любимого волшебника.
«Танцующий миллионер» в образе Санта Клауса «запряг» оленя в Rolls-Royce и станцевал


На видео, опубликованном Вакки на своей странице, он едет коттеджному посёлку на элитном автомобиле красного цвета, который «тянет» за собой большой надувной олень. В определённый момент машина останавливается и автор ролика, как и подобает «танцующему миллионеру», выходит из салона, задорно пританцовывая под песню Last Christmas. Подойдя к камере, «Санта» обратился к своим поклонникам, пожелав им счастливого Рождества.
Ранее мы писали, что эпатажный блогер показал подписчикам новый предмет одежды в своём гардеробе. В своём Instagram Вакки опубликовал снимок, где он позирует в «рубашкоюбке»...

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