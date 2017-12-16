Первый реверанс Меган Маркл королеве: все ли прошло гладко

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РџР°РєРµС‚ В«РќРѕРІРѕРіРѕРґРЅРёР№В». Рљ С„РµРІСЂР°Р»СЋ РЎРЁРђ РѕРїСѓР±Р»РёРєСѓРµС‚ СЃР°РјС‹Р№ Р¶РµСЃС‚РєРёР№ РЅР°Р±РѕСЂ Р°РЅС‚РёСЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… СЃР°РЅРєС†РёР№
Р”Рѕ РІС‹Р±РѕСЂРѕРІ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РѕСЃС‚Р°Р»РѕСЃСЊ 82 РґРЅСЏ: РІР»Р°СЃС‚Рё РџРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІСЊСЏ РїР»Р°РЅРёСЂСѓСЋС‚ РЅРѕРІС‹Рµ РјСѓСЃРѕСЂРЅС‹Рµ РїРѕР»РёРіРѕРЅС‹
В«РЎРїСЂР°РІРµРґР»РёРІР°СЏ Р РѕСЃСЃРёСЏВ» Р·Р°РєСЂРѕРµС‚СЃСЏ РїРѕСЃР»Рµ РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚СЃРєРёС… РІС‹Р±РѕСЂРѕРІ: РњРёСЂРѕРЅРѕРІ РіРѕС‚РѕРІРёС‚СЃСЏ Рє РїРµРЅСЃРёРё
Джавелины едут в наши края
Экономика
Рљ 2050 РіРѕРґСѓ РїРµРЅСЃРёРё РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІС‹СЂР°СЃС‚СѓС‚ РЅР° 6%
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё СЃ 1 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2018 РіРѕРґР° РїРѕРІС‹СЃСЏС‚ СЃС‚СЂР°С…РѕРІС‹Рµ РїРµРЅСЃРёРё
Р’ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ РІ Р“РѕСЃРґСѓРјРµ РїСЂРёРЅСЏР»Рё СЃР°РјС‹Р№ РјР°Р»РµРЅСЊРєРёР№ Р±СЋРґР¶РµС‚
В Совфеде дали добро на продление программы материнского капитала
Минпромторг внесли поправки в программу субсидирования газомоторной техники.
События
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РџРѕРґ РљРёРµРІРѕРј С‚РѕР»РїР° РµРґРІР° РЅРµ СѓСЃС‚СЂРѕРёР»Р° СЃР°РјРѕСЃСѓРґ РЅР°Рґ РґРІСѓРјСЏ РіСЂСѓР·РёРЅР°РјРё
РњРёРіСЂР°РЅС‚ РїСЂРµСЃР»РµРґСѓРµС‚ С€РєРѕР»СЊРЅРёС†Сѓ РІ РљСЂР°СЃРЅРѕСЏСЂСЃРєРµ
Р’ РђСЃС‚СЂР°С…Р°РЅРё РЅР°С€Р»Рё 15-Р»РµС‚РЅСЋСЋ С€РєРѕР»СЊРЅРёС†Сѓ, РїСЂРѕРїР°РІС€СѓСЋ РЅР° 5 РґРЅРµР№
РЈРїР°РІС€СѓСЋ СЃ Р±Р°Р»РєРѕРЅР° РїРµРЅСЃРёРѕРЅРµСЂРєСѓ-РєСѓСЂРёР»СЊС‰РёС†Сѓ РІ РєРѕРІС€Рµ РїРѕРіСЂСѓР·С‡РёРєР° РѕС‚РІРµР·Р»Рё РІ Р±РѕР»СЊРЅРёС†Сѓ
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Р РѕСЃС‚РѕРІС‡Р°РЅРёРЅ СЃС‚Р°Р» С„РёРЅР°Р»РёСЃС‚РѕРј "РђРґСЃРєРѕР№ РєСѓС…РЅРё"
РЎРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅ РўРћРџ СЃР°РјС‹С… СЂРµР№С‚РёРЅРіРѕРІС‹С… РўР’-РїСЂРѕРіСЂР°РјРј РІ Р РѕСЃСЃРёРё
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Р’ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚Рµ РёС‰СѓС‚ Р¶РёР»СЊС‘ РЅР° РЇРјР°Р»Рµ РІ РѕР±РјРµРЅ РЅР° РґРѕРј РІ РўР°РёР»Р°РЅРґРµ
РќР° РЈСЂР°Р»Рµ Р°СЂС…РµРѕР»РѕРіРё РЅР°С€Р»Рё РґРµСЂРµРІРЅСЋ XVII РІРµРєР°, РіРґРµ Р¶РёР»Рё РїРµСЂРІС‹Рµ СЂСѓСЃСЃРєРёРµ РїРѕСЃРµР»РµРЅС†С‹
РЈС‡РµРЅС‹Рµ: Р Р¶Р°РІС‡РёРЅР° РїС€РµРЅРёС†С‹ СѓРіСЂРѕР¶Р°РµС‚ СѓРЅРёС‡С‚РѕР¶РёС‚СЊ РїРѕСЃРµРІС‹ РїРѕ РІСЃРµРјСѓ РјРёСЂСѓ
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Киевские Ведомости
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Социум
| Первый реверанс Меган Маркл королеве: все ли прошло гладко
Социум
Первый реверанс Меган Маркл королеве: все ли прошло гладко
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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