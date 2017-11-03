Представители территориальных громад посовещались по поводу гражданской защиты

Рабочее совещание по вопросам построения системы гражданской защиты ОТГпрошло ГУ ГСЧС в Харьковской области.Во время мероприятия специалисты обсудили алгоритм построения системы гражданской защиты объединенной территориальной громады, опыт воплощения инвестиционных проектов по созданию местной пожарной охраны и деятельность субъектов обеспечения гражданской защиты в условиях децентрализации.Директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко заверил, что деятельность облгосадминистрации будет направлена на максимальную поддержку и помощь всем участникам процесса трансформации системы гражданской защиты населения.– Наряду с другими задачами перед объединенными громадами сейчас стоит задача организации гражданской защиты и пожарной охраны на своей территории. Создание центров безопасности должно стать фундаментом покоя и ощущения защищенности для граждан. Общая задача органов местного самоуправления и ГСЧС – провести эту работу максимально взвешенно, скоординировано и эффективно, – отметил Павел Пономаренко.Начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Александр Волобуев во вступительном слове отметил, что в процессе реформы децентрализации качество деятельности служб спасения не только не снизится, а наоборот – выйдет на качественно новый уровень.В ходе совещания «Перспективы построения системы гражданской защиты в условиях реформирования административно-территориального устройства и местного самоуправления на территории Харьковской области» директор Харьковского Центра развития местного самоуправления Диана Баринова подробно разъяснила руководителям районных подразделений ГСЧС принципы и перспективы реформы местного самоуправления и децентрализации. Она сообщила, что сейчас перед громадами открываются широкие возможности привлечения средств на развитие инфраструктуры, в том числе на организацию центров безопасности.С целью координации и проведения ряда совместных мероприятий для достижения поставленных задач в 2018 году во время мероприятия было предложено подписать меморандум между Харьковским Центром развития местного самоуправления, Главным управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области и Департаментом гражданской защиты ХОГА...