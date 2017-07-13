«Харьковводоканале» расширил канал связи

В КП «Харьковводоканал» увеличили количество телефонных линий для приема показаний приборов учета воды с 12 до 60.– Количество обращений в сall-центр предприятия значительно увеличилось. В связи с этим руководством предприятия было принято решение увеличить количество линий многоканального автоответчика, на который абоненты могут передавать показания приборов учета воды, с 12 телефонных линий до 60. По состоянию на сегодняшний день, 60 абонентов могут одновременно оставлять показания приборов учета воды на автоответчик по номеру (057) 707-58-51. После передачи показаний, оставаясь на линии около 5-10 секунд, абонент может прослушать запись, которая была сделана, – сообщил директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.Наиболее эффективным способом передачи показаний приборов учета воды является передача показаний через «личный кабинет» на официальном сайте КП «Харьковводоканал». Внесенные в него данные за считанные минуты интегрируются в электронную базу начислений, и абонент получает квитанции с корректно рассчитанными суммами.После внесения изменений в Постановление Кабинета Министров Украины №633 абоненты, которые не передали показания приборов учета воды до 20-го числа текущего месяца, автоматически получают начисления по норме потребления воды.На сегодняшний день существует несколько различных способов передачи показаний приборов учета воды в КП «Харьковводоканал»: «личный кабинет» на официальном сайте предприятия, круглосуточный телефон для приема показаний водомеров, многоканальный телефон сall-центра предприятия, специальный номер «Viber»(предназначен только для приема показаний в формате смс-сообщений) и указание объемов потребленной воды в квитанциях об уплате...