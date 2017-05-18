В Харьковском вузе показали «РобоЯлинку»

Накануне новогодних праздников в Харьковском национальном университете радиоэлектроники прошел ежегодный интерактивный праздник «РобоЯлинка».«Движ» иниировали кафедра компьютерно-интегрированных технологий, автоматизации и мехатроники, студенческое конструкторское бюро NureRobotics, факультет автоматики и компьютеризированных технологий.Преподаватели, студенты и слушатели курсов подготовительного отделения «Робототехника» подготовили много собственных разработок и конкурсов для того, чтобы привлечь гостей мероприятия в мир робототехники, автоматизации и мехатроники. Кроме того, посетители имели возможность стать участниками соревнований гонок роботизированных платформ, битв роботов Robot balloon pop challenge и праздничного розыгрыша тематических призов...