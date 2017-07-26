Харьковские райсуды переименовали

Девять районных судов Харькова будут реорганизованы в пять окружных. Изменения предусмотрены проектами президентских указов, которые 21 декабря рассмотрел и поддержал Высший совет правосудия.
Вместо девяти райсудов Харькова (Дзержинский, Октябрьский, Киевский, Коминтерновский, Ленинский, Московский, Орджоникидзевский, Фрунзенский, Червонозаводский) будет создано пять окружных:
Индустриальный окружной суд города Харькова Харьковской области в Индустриальном, Немышлянском районах города Харькова;
Московский окружной суд города Харькова Харьковской области в Московском районе города Харькова;
Новобаварский окружной суд города Харькова Харьковской области в Новобаварском, Холодногорском районах города Харькова;
Основянский окружной суд города Харькова Харьковской области в Основянском, Слободском районах города Харькова;
Шевченковский окружной суд города Харькова Харьковской области в Киевском, Шевченковском районах города Харькова.
В Харьковской области вместо Первомайского горрайонного суда Харьковской области создаётся Первомайский окружной суд Харьковской области в Первомайском районе, городе Первомайском Харьковской области.
После рассмотрения Высшим советом правосудия указы должен подписать президент...