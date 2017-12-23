| | Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области
Социум

Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области

Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области
Появились первые снимки.

В результате отработки изъято оружие, взрывчатка, боеприпасы и наркотики.

Сегодня, 26 декабря, начался первый этап отработки полицией Киева и Киевской области. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин у себя в Facebook, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

"Цель – выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирование преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов, "смотрящих" и других элементов преступного мира", – написал он.

По его словам, в результате спецоперации есть определенные результаты.

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"Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники – знать свое место, за решеткой", – добавил он.

Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области

Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области

Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области

Правоохранители проводят спецоперацию в Киеве и области

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