| | Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто
Социум

Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто

Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто
Новогодний "подарок".

В Софиевской Борщаговке под Киевом упавшая глыба льда разбила 18 автомобилей на территории ЖК София.

Об этом передает Киевские Ведомости со ссылкой Новое время.

"Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание… Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос", - рассказала одна из них.

По словам женщины, инцидент произошел в результате того, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и лед соскальзывают и падают.

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При этом она отметила, что поблизости расположены детские площадки и часто ходят прохожие с детьми.

Под Киевом упавшая глыба льда разбила около 20 авто

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