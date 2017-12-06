| | Украинский снайпер из зоны АТО записал обращение к боевикам ДНР-ЛНР: опубликовано видео
Политика

Украинский снайпер из зоны АТО записал обращение к боевикам ДНР-ЛНР: опубликовано видео

среда, 27 декабря 2017, 01:50
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Украинский снайпер, воюющий в зоне АТО на Донбассе, записал видеообращение к боевикам террористической "ДНР-ЛНР".
Видео опубликовал в своем Facebook волонтер ВСУ Серж Марко.
"Враг, ты взял в руки оружие. Ты встал в одном ряду с россиянами. Ты направил оружие на соотечественников. Ты окопался с россиянами, держишь в руках российское оружие. Ты защищаешь русский мир", - сказал герой ролика.
"Думаешь, тебя спасут русские братья и режим прекращения огня? Нет. Я тут – тот, кого ты не знаешь. Тот, которого не увидишь. Я приду, я найду тебя, я заберу твою жизнь. Без жалости, без злости – просто чтобы ты не убил еще одного украинца ради фейковых российских убеждений. Мне не нужно соблюдать режимы тишины, я свободен во время затихшей артиллерии. Если это не сделаю я, это сделает мой побратим. Таким же тихим точным выстрелом. До встречи, враг", - заявил военный.
Ранее "Апостроф" сообщал, со ссылкой на лидера группы "Информационное сопротивление", нардепа Дмитрия Тымчука о том, что Россия сосредотачивает свои войска в районе Неклиновки. Он отмечал, что туда прибыла батальонная тактическая группа из состава 18 омсбр ВС РФ, дислоцирующаяся в Чечне...

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