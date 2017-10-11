Про Украину и не только: в Кремле раскрыли детали разговора Тиллерсона и Лаврова

среда, 27 декабря 2017, 00:30Поделитьсяпереглянути новину українськоюВо время телефонного разговора глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию на Донбассе.Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.Во время беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений."Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения "минских договоренностей". Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", - сказано в сообщении.Кроме Украины, стороны затронули корейский вопрос на фоне ядерных разработок Пхеньяна, а также обсудили шаги по преодолению конфликта в Сирии.Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.Как сообщал "Апостроф", недавно Тиллерсон назвал агрессию РФ против Украины самой большой угрозой для европейской безопасности...