| | Про Украину и не только: в Кремле раскрыли детали разговора Тиллерсона и Лаврова
Политика

Про Украину и не только: в Кремле раскрыли детали разговора Тиллерсона и Лаврова

среда, 27 декабря 2017, 00:30
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Во время телефонного разговора глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Во время беседы представители РФ и США затронули тему минских соглашений.
"Затрагивались другие международные темы, в том числе ситуация на Украине в контексте выполнения "минских договоренностей". Подтверждена важность дальнейшего задействования двустороннего канала консультаций в дополнение к работе контактной группы и "нормандского формата", - сказано в сообщении.
Про Украину и не только: в Кремле раскрыли детали разговора Тиллерсона и Лаврова

Кроме Украины, стороны затронули корейский вопрос на фоне ядерных разработок Пхеньяна, а также обсудили шаги по преодолению конфликта в Сирии.
Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности.
Как сообщал "Апостроф", недавно Тиллерсон назвал агрессию РФ против Украины самой большой угрозой для европейской безопасности...

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