| | Громкий скандал с атаками властей на НАБУ: Луценко сделал важное признание
Политика

Громкий скандал с атаками властей на НАБУ: Луценко сделал важное признание

вторник, 26 декабря 2017, 23:50
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что "публичное сведение счетов" между Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро было ошибкой.
Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает "Сегодня".
"Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе", – сказал Луценко.
Громкий скандал с атаками властей на НАБУ: Луценко сделал важное признание

Также он заявил, что он настаивает на том, что "нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу".
"Пока я генпрокурор, я утверждаю, даже как бывший министр внутренних дел, НАБУ нужно для борьбы с высокопоставленной преступностю", – добавил Луценко.
Как сообщал "Апостроф", директор НАБУ заявил о повреждении имущества сотрудников НАБУ при проведении у них обысков сотрудниками ГПУ и СБУ...

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