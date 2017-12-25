| | Резонансный приговор титушке Крысину: появились данные о новых скандальных решениях суда
Политика

Резонансный приговор титушке Крысину: появились данные о новых скандальных решениях суда

вторник, 26 декабря 2017, 22:53
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Шевченковский районный суд города Киева, ранее приговоривший убийцу журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к условному заключению, отпустил двух "титушек" под домашний арест.
Об этом сообщили "Тексты" со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.
Отпущены из под стражи были Олег Гебан и Сергей Костенко, которых обвиняют в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана. При этом, решение по одному из них принимал непосредственно судья Олег Линнык, вынесший скандальный приговор Крысину. Вторым судьей является Евгений Мартынов.
По версии прокуратуры, используя холодное (дубинки и другие предметы) и огнестрельное нарезное оружие (пистолеты и карабины), титушки совершали нападения на протестующих у верхнего выхода с Майдана, вблизи Михайловской площади.
Резонансный приговор титушке Крысину: появились данные о новых скандальных решениях суда

Убийство Веремия
Именно нападение этих титушек и их подельников на Большой Житомирской пытался снять на видео Вячеслав Веремий, после чего "титушковод" Крысин вместе со своими подчиненными вытащили его из машины, избили и выстрелили в живот.
В результате нападения Веремий погиб, а Крысина приговорили к двум годам условно за "хулиганство".
Ранее адвокат сделал громкое заявление о покровителях в полиции у Крысина...

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