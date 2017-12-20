Что мешает Кремлю вести эффективную войну против Украины: в России назвали ключевые моменты

вторник, 26 декабря 2017, 22:27Поделитьсяпереглянути новину українськоюРоссийский блогер и финансист Слава Рабинович назвал три главные факторы, которые связывают России руки в Украине.Об этом он написал в колонке на "Апострофе"."Все, что может сделать Россия сейчас по поводу предоставления летального оружия, в том числе противотанкового, Украине – это пыжиться, тужиться, что угодно говорить, но она ничего больше не может больше сделать против Украины, по многим причинам. Во-первых, украинская армия сейчас не та, которая была весной-летом 2014 года", - начал он.Вторым фактором Рабинович считает позицию мирового сообщества, а третьим возможность введения новых санкций против России."В-третьих, самое главное – это те дополнительные санкции, которые будут введены в этом случае против путинской ОПГ, вплоть до отключения SWIFT, частичного или полного эмбарго на основные товары экспорта РФ", - отметил блогер.Очередная агрессия России, пишет Рабинович, приведет к падению путинского режима."Тем не менее, мне кажется, что было бы неплохо протестировать путинскую ОПГ на инстинкт самосохранения. Потому что если они его потеряли полностью – как было похоже в конце зимы-в начале лета 2014 года – эта ОПГ полностью взорвет собственный режим", - заявил он.Подробнее читайте в колонке Славы Рабиновича на "Апострофе": Если Москва двинет войска на Мариуполь и Крым, все взорвется изнутри...