Донбасс и не только: названы три главные угрозы для Украины в 2018 году

вторник, 26 декабря 2017, 20:57Поделитьсяпереглянути новину українськоюЭксперт МЦПИ Евгений Ярошенко считает, что главными внешнеполитическими вызовами Украины в 2018 году будут кризис внешнеполитической идентичности страны, решение конфликта на Донбассе и политика соседства.Об этом он написал в колонке на "Апострофе".Первым вызовом, считает Ярошенко, будет кризис внешнеполитической ориентации Украины."Внешняя политика Украины и в дальнейшем определяется реактивностью, устаревшим видением международной среды и низкой результативностью. Нынешние ориентиры внешней политики исчерпали свой потенциал, а без их пересмотра и приведения в соответствие с международными изменениями на фоне ситуации внутри государства и внутренних вызовов это может привести к кризису внешнеполитической идентичности с непредсказуемыми последствиями для дальнейшего развития государства. Заигрывание на внешнеполитических вопросах в предвыборный период будет только увеличивать такой риск. Было бы идеально, если бы украинское правительство и ключевые политические игроки начали внутренние дискуссии относительно новой идентичности Украины, ее интересов, приоритетов, внешнеполитических целей и стратегий", - написал он.Вторым вызовом, по мнению эксперта, является решение конфликта на Донбассе и отношения с Россией."Внутренняя турбулентность лишь ослабит переговорные позиции Украины и даст стимул другим игрокам навязывать свою повестку дня за счет Киева. Трудно предсказать точные сценарии того, как будут разворачиваться события, но украинская власть должна немедленно активизировать контакты со всеми заинтересованными игроками, чтобы создать надлежащие предпосылки для введения миротворческой операции ООН и международной переходной администрации в ОРДЛО", - продолжил он.Третьим вызовом, отмечает Ярошенко, станут отношения с соседями Украины."Политика соседства будет оставаться одной из ключевых проблем Украины в 2018 году, поскольку противоречия почти со всеми соседями не исчезнут. Внутренняя слабость и турбулентность Украины будет давать соседям дополнительный повод для давления на Киев, а цена, которую заплатит Украина за ухудшение двусторонних отношений, будет несравненно выше, чем для них. Украина должна безотлагательно пересмотреть свою политику соседства, чтобы минимизировать роль негативных факторов и усилить позитивную повестку дня в двусторонних отношениях с соседними государствами", - написал он.Подробнее читайте в колонке Евгения Ярошенко: Не только Россия: три серьезных вызова для Украины на следующий год...