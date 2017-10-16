Британец на росТВ жестко прошелся по России из-за аннексии Крыма: опубликовано видео

вторник, 26 декабря 2017, 18:55Поделитьсяпереглянути новину українськоюБританский журналист Оуэн Мэтьюс жестко прошелся по Россия в эфире российского телевидения.Он выступил в ток-шоу на телеканале "Россия 1"."Я не вижу никаких причин, почему Россия не должна принадлежать к цивилизованному миру… Если Россия будет соблюдать элементарные правила цивилизации, например, не брать части других стран. Тогда все абсолютно готовы снимать санкции завтра. Вы пытаетесь покрывать свои действия лавиной лжи, отрицаете то, что вы сделали", - заявил Мэтьюс.Он также назвал оккупацию Россией Крыма катастрофической ошибкой."Вы сделали катастрофическую стратегическую ошибку, нарушив не только международные законы, но и потеряв Украину. Вы сделали так, что вся Европа стоит против нас", - продолжил журналист."Действия имеют последствия, господа. Вы нарушили грубо международный закон и вы сейчас расхлебываете. Россия, из-за этого стала слабее, менее уважаемой, беднее", - закончил он.Ранее в мае этого года Мэтьюс уже жестко высказывался об оккупации Крыма в эфире пропагандистского канала "Россия 24"...