Transparency International указала на недостатки закона об антикоррупционном суде Порошенко

среда, 27 декабря 2017, 11:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюМеждународная организация Transparency International назвала три основных минуса законопроекта президента Украины Петра Порошенко о создании антикоррупционного суда и призвала его отозвать законопроект.Соответствующее заявление было размещено на сайте организации."Есть обоснованные сомнения, что в случае принятия проекта Закона Украины №7440 "О высшем антикоррупционном суде" он позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда. TI Украины предлагает Президенту Украины отозвать законопроект №7440 и внести доработанный с учетом вышеуказанных рекомендаций Венецианской комиссии", - заявили там.В организации отметили, что они сомневаются в честности процедуры отбора судей."Предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов. Ее отрицательное заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины - 11 голосами из 16 членов ВККС. Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей", - написали там.Transparency International пишет также, что под юрисдикцию этого суда должны попадать только дела, ведомые НАБУ и САП."Предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время - расширенная к целому ряду преступлений, подследственные Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований. В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел", - написали там.Также в Transparency International отметили, что в законопроекте прописаны нереалистично высокие требования к кандидатам на должностью судьи. Таким образом, пишут они, круг возможных кандидатов будет слишком узким.Напомним, ранее в сети появился текст данного законопроекта...