Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией

среда, 27 декабря 2017, 11:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюС 27 декабря на границе Украины с Россией в тестовом режиме начал работу биометрический контроль.Об этом сообщает ТСН.Мобильные комплексы применяются пока на основных пунктах пропуска. Это является своеобразной проверкой системы, которая полноценно начнет работу с 1 января 2018 года.С первого дня нового года система фиксации биометрических данных стартует в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах. Украинские пограничники будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и техпаспорта. Новая система подключена к базам Интерпол. Поэтому преступники будут выявляться моментально.Пограничники предупреждают, что проблемы при въезде в Украину могут возникнуть у граждан, которые не имеют биометрических паспортов.Ранее стало известно, отразится ли введение биометрического контроля на крымчанах, пересекающих админграницу...