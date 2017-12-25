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Политика

Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией

среда, 27 декабря 2017, 11:19
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С 27 декабря на границе Украины с Россией в тестовом режиме начал работу биометрический контроль.
Об этом сообщает ТСН.
Мобильные комплексы применяются пока на основных пунктах пропуска. Это является своеобразной проверкой системы, которая полноценно начнет работу с 1 января 2018 года.
С первого дня нового года система фиксации биометрических данных стартует в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах. Украинские пограничники будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и техпаспорта. Новая система подключена к базам Интерпол. Поэтому преступники будут выявляться моментально.
Пограничники предупреждают, что проблемы при въезде в Украину могут возникнуть у граждан, которые не имеют биометрических паспортов.
Ранее стало известно, отразится ли введение биометрического контроля на крымчанах, пересекающих админграницу...

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